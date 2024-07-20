Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş (2)
TUTUKLANDIAdıyaman'da,eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunan Kemal Biçer (46), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adıyaman'da,eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunan Kemal Biçer (46), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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