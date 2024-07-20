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        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş (2)

        TUTUKLANDIAdıyaman'da,eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunan Kemal Biçer (46), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:43 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:45
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        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş (2)
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        TUTUKLANDI

        Adıyaman'da,eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunan Kemal Biçer (46), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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