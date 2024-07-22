Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piyasa değeri 4 milyon TL olan 10 kilo 700 gram skunk ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piyasa değeri 4 milyon TL olan 10 kilo 700 gram skunk ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölbaşı ilçe girişinde plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, araçtaki bavul içerisinde piyasa değeri 4 milyon TL olduğu belirtilen 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçta bulunan S.Ş., M.D. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., ve E.A. tutuklandı, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş (2)
        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş (2)
        Adıyaman'da karısını öldüren koca tutuklandı
        Adıyaman'da karısını öldüren koca tutuklandı
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Kıbrıs'a ilk inen paraşütçülerden gazi...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Kıbrıs'a ilk inen paraşütçülerden gazi...