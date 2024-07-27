Düğünde tabancası ateş aldı; kendisi öldü, arkadaşı yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, düğünde şarjör değiştirirken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralan Hasan Gürsoy (64) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı Vakkas Eryalçın ise yaralandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, düğünde şarjör değiştirirken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralan Hasan Gürsoy (64) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı Vakkas Eryalçın ise yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğüne katılan Hasan Gürsoy tabancası ile ateş ettikten sonra şarjörü değiştirmek istedi. Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu Hasan Gürsoy ve Vakkas Eryalçın yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Gürsoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gürsoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Eryalçın'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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