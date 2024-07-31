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        Adıyaman'da servis minibüsleri çarpıştı: 13 yaralı

        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:30
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        Adıyaman'da servis minibüsleri çarpıştı: 13 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Çarhanek köyü yakınlarında meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Arslan yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes Aktay'ın kullandığı 46 BF 847 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüslerdeki 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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