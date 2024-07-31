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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:15
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 357 gram esrar, 135 gram kenevir tohumu, 81 gram bonzai, 41 kök kenevir, 24 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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