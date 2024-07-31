Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 357 gram esrar, 135 gram kenevir tohumu, 81 gram bonzai, 41 kök kenevir, 24 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

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