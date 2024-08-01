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        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:50
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        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Zeyrek Buğur (60) yönetimindeki 02 DG 951 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen S.A.'nın kullandığı 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde, motosiklet sürücüsü Zeyrek Buğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen motosikletten savrulup yaralanan Şükrü Taşdan ise ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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