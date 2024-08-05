Adıyaman'da izinsiz kazıya 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı. Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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