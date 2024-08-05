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        Adıyaman'da izinsiz kazıya 7 gözaltı

        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:04 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:10
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        Adıyaman'da izinsiz kazıya 7 gözaltı
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        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı. Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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