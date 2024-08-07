Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özboyraz (33) yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Tarlada ters dönen araçtaki sürücü Serdar Özboyraz ile yanındaki Hasan Eldemir (33), Emrah Oktay (30) ve Ahmet Barak (35) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Serdar Özboyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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