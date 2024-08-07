Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

        ADIYAMAN'da, buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'da, buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özboyraz (33) yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Tarlada ters dönen araçtaki sürücü Serdar Özboyraz ile yanındaki Hasan Eldemir (33), Emrah Oktay (30) ve Ahmet Barak (35) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Serdar Özboyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu
        Adıyaman'da izinsiz kazıya 7 gözaltı
        Adıyaman'da izinsiz kazıya 7 gözaltı
        Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
        Adıyaman Valiliği'nden, "Kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme" projesi...
        Adıyaman Valiliği'nden, "Kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme" projesi...
        Adıyaman'da afetzedelere portatif su arıtma cihazı dağıtıldı
        Adıyaman'da afetzedelere portatif su arıtma cihazı dağıtıldı