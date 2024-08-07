Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Gölbaşı-Malatya yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim G. yönetimindeki 46 E 6445 plakalı otomobil, Ozan köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Evin’e çarptı. Yaralanan Evin, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Evin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan Evin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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