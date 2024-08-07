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        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cihan Evin (21), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:50
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        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cihan Evin (21), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece Gölbaşı-Malatya yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim G. yönetimindeki 46 E 6445 plakalı otomobil, Ozan köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Evin’e çarptı. Yaralanan Evin, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Evin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan Evin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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