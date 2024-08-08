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        Buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'da, buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özboyraz (33), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:40
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        Buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'da, buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özboyraz (33), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özboyraz yönetimindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Tarlada ters dönen aracın sürücüsü Serdar Özboyraz'ın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz, bu sabah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özboyraz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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