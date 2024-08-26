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        Adıyaman'da otomobil, tarlaya devrildi; 3 yaralı

        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:05
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        Adıyaman'da otomobil, tarlaya devrildi; 3 yaralı
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        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cendere Köprüsü mevkiSinde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 02 KP 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki A.T. ve M.E.S.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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