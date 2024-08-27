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        Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bariyerlere çarpıp, devrilen otomobildeki Ekrem Cengiz (42), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:00
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        Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bariyerlere çarpıp, devrilen otomobildeki Ekrem Cengiz (42), yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ekrem Cengiz'in kullandığı 59 AFL 107 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ekrem Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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