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        Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

        ADIYAMAN'da, demir parmaklıklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:40
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        Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
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        ADIYAMAN'da, demir parmaklıklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Bahçecik Mahallesi'nde köpek sesi duyanlar, çevreyi kontrol ettiklerinde hayvanın mezarlıktaki demir parmaklıklara sıkıştığını fark etti. Mahalleli, köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, 30 dakika süren çalışmayla köpeği parmaklıkların arasından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal ortamına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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