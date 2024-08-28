Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Bahçecik Mahallesi'nde köpek sesi duyanlar, çevreyi kontrol ettiklerinde hayvanın mezarlıktaki demir parmaklıklara sıkıştığını fark etti. Mahalleli, köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, 30 dakika süren çalışmayla köpeği parmaklıkların arasından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal ortamına salındı.

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