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        Göle düşen 5 yaşındaki Deniz öldü

        ADIYAMAN'da oyun oynarken Atatürk Baraj Gölü'ne düşen Deniz Turan (5), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:25
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        Göle düşen 5 yaşındaki Deniz öldü
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        ADIYAMAN'da oyun oynarken Atatürk Baraj Gölü’ne düşen Deniz Turan (5), hayatını kaybetti.

        Olay, merkeze bağlı Yazlık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Baraj Gölü çevresinde oyun oynadığı sırada kayarak suya düşen Deniz Turan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Deniz, gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Turan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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