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        Kazada ölen 2 kız kardeş, yan yana toprağa verildi

        GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobilde yaşamını yitiren kardeşler Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın'ın (14) cenazeleri, Adıyaman'da yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:40
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        Kazada ölen 2 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
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        GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobilde yaşamını yitiren kardeşler Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın'ın (14) cenazeleri, Adıyaman'da yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli kara yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Esma Aydın ile Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi de Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

        2'Sİ AĞIR 8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, 2 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığındaki cenazede yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşler yan yan toprağa verildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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