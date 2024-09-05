Kazada ölen 2 kız kardeş, yan yana toprağa verildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli kara yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Esma Aydın ile Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi de Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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