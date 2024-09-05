Devrilen kamyonda sıkışan şoför yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah A.’nın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.