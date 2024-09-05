Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, 02 ACU 744 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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