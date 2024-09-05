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        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip elektrik direğine çarpan Kadir Çoban (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:45
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        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip elektrik direğine çarpan Kadir Çoban (45), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, 02 ACU 744 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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