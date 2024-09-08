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        Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

        ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:15
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        Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
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        ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, olayda yaralanan bir kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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