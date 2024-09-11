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        Adıyaman'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Selahattin Bingöl (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:35
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        Adıyaman'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
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        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Selahattin Bingöl (40), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Selahattin Bingöl, yapımı devam eden deprem konutlarında çalışırken 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Bingöl'ü, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bingöl, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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