Adıyaman'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Selahattin Bingöl, yapımı devam eden deprem konutlarında çalışırken 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Bingöl'ü, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bingöl, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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