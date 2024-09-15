Adıyaman'da 'tefeci' operasyonuna 1 tutuklama

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada tabanca, borç ve faiz oranlarının yazılı olduğu doküman, 30 yaprak bulunan senet defteri ve 59 senet ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilenler, muhafaza altına alınırken, H.D, F.D ve R.Ü., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden F.D ve R.Ü., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.