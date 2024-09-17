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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

        ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:50
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
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        ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli adrese operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 154 gram esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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