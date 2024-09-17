Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli adrese operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 154 gram esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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