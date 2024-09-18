Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, sabaha karşı Atatürk Baraj Gölü yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Sadık Ergen (28) yönetimindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, sürüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobil, sabah saatlerinde fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Sadık Ergen ile yanındaki arkadaşı Hacı Yusuf İlgar'ın (26) hayatını kaybettiği belirlendi. 2 arkadaşın cenazeleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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