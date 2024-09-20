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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı

        ADIYAMAN'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:10
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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında, kaçak kazı yaptığı belirlenen H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 141 sikke, 1 bronz heykel, 1 kolye ucu ve 1 yüzük ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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