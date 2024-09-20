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        Kahramanmaraş'ta 350 bin TL değerinde döviz ve altın çalan şüpheli yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ'tabir evden 350 bin TL değerindeki altın ve döviz çalan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:10
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        Kahramanmaraş'ta 350 bin TL değerinde döviz ve altın çalan şüpheli yakalandı
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        KAHRAMANMARAŞ'tabir evden 350 bin TL değerindeki altın ve döviz çalan Ş.A., Adıyaman'da yakalandı.

        Kahramanmaraş'ta bir evden 350vbin TL değerinde hırsızlık yapan şüphelinin Adıyaman’a geldiği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Alitaşı Mahallesi'nde şüphelinin otomobili durduruldu. Otomobilde bulunan Ş.A., üzerinde yapılan aramada 700 dolar, 2 bin 700 avro, 40 sterlin, 410 İsviçre frangı ve bir miktar altın ve ziynet olmak üzere toplam 350 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken Ş.A., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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