Konser alanında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, dün gece, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.