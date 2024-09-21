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        Konser alanında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

        ADIYAMAN'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:15
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        Konser alanında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kavga, dün gece, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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