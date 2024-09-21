Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını

ADIYAMAN'da, Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaretçi akınına uğruyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na tırmanan turistler, bulutlu ve sisli havanın eşliğinde Pers ve Helen sanatını bir arada izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden dev heykellerin yanına tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.