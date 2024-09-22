Tek noktadaki en büyük şantiyede 16 bin 467 konut inşa ediliyor

ADIYAMAN Valisi Osman Varol, Türkiye'de tek noktada en büyük şantiyenin kentte bulunduğunu söyledi. Vali Varol, İndere bölgesinde 2 bin dönüm arazi üzerine 826 blok olarak 16 bin 467 konutun inşa edildiğini ve şantiye alanında 11 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekili Mustafa Alkayış ve STK üyeleri ile birlikte İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından İndere bölgesinde 2 bin dönüm arazi üzerine afet konutlarının yapımına başlandığını anlatan Vali Varol, bölgede 16 bin 467 kalıcı konutun inşasının hummalı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.