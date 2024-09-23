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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:30
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonunda ekipler, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 34 gram esrar, 160 gram kanbabinoid, 7 kök kenevir, 3 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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