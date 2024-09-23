Tekneleri alabora olan balıkçıları, jandarma kurtardı
ADIYAMAN'da, tekneleri alabora olan 2 balıkçı jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADIYAMAN'da, tekneleri alabora olan 2 balıkçı jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eski Hüsnümansur köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde balık tutmak isteyen 2 balıkçının teknesi alabora oldu. Durumun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Tim ekipleri sevk edildi. Gölete giden ekipler, 2 kişiyi kurtararak kıyıya taşıdı.
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