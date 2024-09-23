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        Tekneleri alabora olan balıkçıları, jandarma kurtardı

        ADIYAMAN'da, tekneleri alabora olan 2 balıkçı jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:30
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        Tekneleri alabora olan balıkçıları, jandarma kurtardı
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        ADIYAMAN'da, tekneleri alabora olan 2 balıkçı jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Eski Hüsnümansur köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde balık tutmak isteyen 2 balıkçının teknesi alabora oldu. Durumun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Tim ekipleri sevk edildi. Gölete giden ekipler, 2 kişiyi kurtararak kıyıya taşıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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