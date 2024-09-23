Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep yolunun 20'nci kilometresi meydana geldi. Mehmet Tekbaş yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında Abdi Burgut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Abdurrahman Tekbaş ve Sayit Tekbaş ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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