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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:00
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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep yolunun 20'nci kilometresi meydana geldi. Mehmet Tekbaş yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında Abdi Burgut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Abdurrahman Tekbaş ve Sayit Tekbaş ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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