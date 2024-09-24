Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden İbrahim Ay'a, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla 2 el ateş açtı. Ay, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ay'ı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Ay, kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi morga konulurken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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