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        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Ay (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:00
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        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Ay (29), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden İbrahim Ay'a, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla 2 el ateş açtı. Ay, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ay'ı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Ay, kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi morga konulurken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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