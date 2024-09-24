Adıyaman'da FETÖ/PDYoperasyonu: 2 gözaltı
ADIYAMAN'daFETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kamu görevlisi, gözaltına alındı.
ADIYAMAN'daFETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kamu görevlisi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 32 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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