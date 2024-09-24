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        Adıyaman'da FETÖ/PDYoperasyonu: 2 gözaltı

        ADIYAMAN'daFETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kamu görevlisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:45
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        Adıyaman'da FETÖ/PDYoperasyonu: 2 gözaltı
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        ADIYAMAN'daFETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kamu görevlisi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 32 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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