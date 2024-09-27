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        Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım (2)

        EĞİTİMBAYRAMI'NA KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Eğitim Bayramı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:40
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        Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım (2)
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        EĞİTİMBAYRAMI'NA KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Eğitim Bayramı'na katıldı. Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Hüseyin Özhan, Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakam Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

        Bakan Tekin, daha sonra ilçede yapımı tamamlanan okulların açılışı ve bazı eğitim kurumlarının temel atma törenine katıldı, sanatçı Latif Doğan ve ailesi tarafından yaptırılan Ayşe-Seydi Vakkas Doğan Cami'sinin açılışını yaptı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de her zaman özel günlere ayrı önem verildiğini belirterek çocukların da okula başlama tarihlerini unutmamasını istediklerini söyledi. Besni'de eğitim konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Bakan Tekin, "Elimizden geldiğince depremin yaralarını sarmak için üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak adına okul yatırımları da yapıyoruz. Bunu sadece biz değil, bu anlamda hayırseverlerimizin katkıları da var. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

        Bakan Tekin, eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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