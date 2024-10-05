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        2 kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Zeynep de 1 ay sonra hayatını kaybetti

        GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, 2 kuzeninin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Zeynep Demirtaş (13), 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:45
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        2 kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Zeynep de 1 ay sonra hayatını kaybetti
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        GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, 2 kuzeninin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Zeynep Demirtaş (13), 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 5 Eylül'de Gaziantep-Yavuzeli yolunda meydana geldi. İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın (14) isimli kardeşlerin öldüğü belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Zeynep Demirtaş da dün gece doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerinden 1 ay sonra ölen Demirtaş'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesi Yazıkarakuyu köyünde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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