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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:50
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 43 gram esrar ve 12 gram skunk ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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