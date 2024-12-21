Adıyaman'da DEVA Parti'li belde başkanı istifa etti

Haydar Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, ''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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