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        Adıyaman'da DEVA Parti'li belde başkanı istifa etti

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:00
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        Adıyaman'da DEVA Parti'li belde başkanı istifa etti
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Haydar Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, ''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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