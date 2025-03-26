Vodafone Gönüllüleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi

VODAFONE Gönüllüleri, Vodafone Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü deprem bölgesindeki çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman’a günübirlik ziyarette bulundu. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölyelere katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek veren gönüllüler, AÇEV iş birliğiyle kurulan Çocuk ve Aile Merkezi’ni de ziyaret ederek kadın ve çocuklarla sohbet etti.

‘İyiliğin Yanında Duruyoruz’ temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında 25 gönüllü, Vodafone Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ‘Dijital Benim İşim’ Projesi’ne destek vermek üzere Adıyaman’a günübirlik saha ziyareti yaptı. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi’nde 7 farklı atölyeye katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek veren gönüllüler, projenin eğitim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine özel olarak hazırlanan Dijital Dünyaya Giriş Semineri’nde de yer alarak dijital dünya, satış-pazarlama, müşteri memnuniyeti, e-ticaret platformları, sosyal medya gibi konularda kadınlara eğitim verdi. Gönüllüler, son olarak, AÇEV iş birliğiyle kurulan Çocuk ve Aile Merkezi’ni ziyaret ederek kadın ve çocuklarla sohbet etti.

‘TOPLUM İÇİN DEĞER YARATIYORUZ’ Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile çalışma arkadaşlarımız arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz Adıyaman’a günübirlik ziyarette bulunarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Dijital Benim İşim’ Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek oldu. Aynı zamanda AÇEV iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Çocuk ve Aile Merkezi’ni ziyaret etti. Gönüllülük çalışmalarımıza devam edeceğiz.”