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Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

AA

Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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