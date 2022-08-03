Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.





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