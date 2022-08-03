Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediye verildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediyeler verdi.

Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı yaz kuran kursları kapsamında Mehmet Kırçalı Cami'sinde eğitim gören 200 öğrenciden 70'i Kur'an-ı Kerim'i öğrendi.

Kursu ziyaret eden Vali Çuhadar, burada öğrenciler ile bir araya gelip çeşitli hediyeler verdi.

Vali Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz kurslarının önemine değindi.

Kurslar sayesinde çocukların boş zamanlarında dini bilgilerini geliştirme imkanı bulduklarını anlatan Çuhadar, "Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın çift kanatlı kuş misali bir taraftan pozitif ilimlerle mücehhez olurken diğer taraftan milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet aşkıyla gönülleri coşan insana hizmeti kutsal sayabilecek bir nesil yetiştirmektir. Çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştiren ve onlara güzel şeyler öğreten kuran kursu hocalarımıza, imamlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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