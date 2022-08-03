Adıyaman daha konforlu sağlık hizmetine yeni yatırımlarla kavuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman daha konforlu sağlık hizmetine yeni yatırımlarla kavuşacak

AA

Adıyaman daha konforlu sağlık hizmetine yeni yatırımlarla kavuşacak

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da 2023'te tamamlanması planlanan 300 yataklı hastane ve diğer sağlık yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı toplamda 400 yatak sayısının bulunduğu Adıyaman'a sağlık alanında yeni yatırımlar yapılıyor.

Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle vatandaşlara sağlık hizmeti sunulan kentte yapımı tüm hızıyla devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ise 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Son teknolojinin kullanıldığı hastane sismik izolatörler sayesinde deprem esnasında dahi hizmet vermeye devam edebilecek.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AA muhabirine, kentteki sağlık yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentteki devam eden projeler hakkında bilgi veren Öz, "İlimizde şu an 3'ü hastane, toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, 4 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 5 aile sağlık merkezi olmak üzere toplam 14 proje devam etmektedir. Bu projelerin bir kısmı tamamlandı diğer kısmı da tamamlanma aşamasında. Bunları da kısa süre içerisinde tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Öz, inşaatı süren 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 2023'te hizmete alınmasını planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"85 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanemiz 300 yatak kapasiteli planlanmış olup ihtiyaç halinde 360 yatak kapasitesine kadar çıkartılabilecektir. Bu hastane tamamlandığında bitişindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü ile 165 bin metrekare kapalı alana sahip şehir hastanesi kapasitesinde bir sağlık kompleksi ilimize kazandırılmış olacak."

- "Hastalarımızın çevre illere sevkinin önüne geçilecek"

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bazı merkezlerin de bulunacağını anlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüs içerisinde tüp bebek merkezi olacak. Onkoloji merkezi ise ayrı bir bina olarak kompleksin içerisinde olacak ayrıca ilimizde ilk kez radyoterapi (ışın tedavisi), radyoaktif iyot tedavisi, en ileri tanı yöntemlerinden birisi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) hizmeti de verilecek olup hastalarımızın çevre illere sevkinin önüne geçilecek. Hastane içerisinde 27 yataklı anne oteline ilaveten 4 yataklı gebe oteli ve 5 yataklı anne uyum odası olacaktır. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımına ek olarak ilimizde ilk kez 12 yataklı kadın doğum erişkin yoğun bakım ünitesi de bulunacak."

- "150 yataklı hastanenin ihalesi yapıldı"

Öz, sağlık yatırımları kapsamında eski devlet hastanesinin 22 bin metrekare arsası üzerine inşa edilecek 150 yataklı hastanenin de ihalesinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhalesi yapılan hastanemiz tıpkı 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi gibi sahip olduğu deprem izolatörleri sayesinde deprem anında bile hizmet verebilecektir. Hastanede 68 poliklinik, 6 ameliyathane, 20 yetişkin ve yeni doğan yoğun bakımı, 8 diyaliz hasta yatağı, 3 doğum salonu, 6 yeşil poliklinik, 32 acil müşahede, 2 triyaj odası, 10 palyatif bakım yatağı, 3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası, 197 araç kapasiteli açık otopark bulunacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediye verildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediye ...
Vali Çuhadar, Kur’an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, Kur’an kurslarında öğrencilerle bir ...
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 3 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Tek katlı ikamet bomba gibi patladı: 1 yaralı Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Tek katlı ikamet bomba gibi patladı: 1 ...
Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın ...
Muhtarlar Federasyonu'ndan Başkan Turanlı’ya plaket
YEREL HABERLER Muhtarlar Federasyonu'ndan Başkan Turanlı’ya plaket
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
AK Parti’de vatandaş buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti’de vatandaş buluşmaları devam ediyor
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı Çiçek hırsızlığı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı Çiçek ...
Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı
Kılınç, yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Kılınç, yatırımları inceledi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
YEREL HABERLER Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber ...
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Adıyaman’a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme
YEREL HABERLER Adıyaman’a tarımsal zararların karşılanması için 20 ...
Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde ...
Isınan fren balataları yangına neden oldu
YEREL HABERLER Isınan fren balataları yangına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.