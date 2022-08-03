Adıyaman daha konforlu sağlık hizmetine yeni yatırımlarla kavuşacak

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ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da 2023'te tamamlanması planlanan 300 yataklı hastane ve diğer sağlık yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı toplamda 400 yatak sayısının bulunduğu Adıyaman'a sağlık alanında yeni yatırımlar yapılıyor.

Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle vatandaşlara sağlık hizmeti sunulan kentte yapımı tüm hızıyla devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ise 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Son teknolojinin kullanıldığı hastane sismik izolatörler sayesinde deprem esnasında dahi hizmet vermeye devam edebilecek.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AA muhabirine, kentteki sağlık yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentteki devam eden projeler hakkında bilgi veren Öz, "İlimizde şu an 3'ü hastane, toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, 4 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 5 aile sağlık merkezi olmak üzere toplam 14 proje devam etmektedir. Bu projelerin bir kısmı tamamlandı diğer kısmı da tamamlanma aşamasında. Bunları da kısa süre içerisinde tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Öz, inşaatı süren 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 2023'te hizmete alınmasını planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"85 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanemiz 300 yatak kapasiteli planlanmış olup ihtiyaç halinde 360 yatak kapasitesine kadar çıkartılabilecektir. Bu hastane tamamlandığında bitişindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü ile 165 bin metrekare kapalı alana sahip şehir hastanesi kapasitesinde bir sağlık kompleksi ilimize kazandırılmış olacak."

- "Hastalarımızın çevre illere sevkinin önüne geçilecek"

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bazı merkezlerin de bulunacağını anlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüs içerisinde tüp bebek merkezi olacak. Onkoloji merkezi ise ayrı bir bina olarak kompleksin içerisinde olacak ayrıca ilimizde ilk kez radyoterapi (ışın tedavisi), radyoaktif iyot tedavisi, en ileri tanı yöntemlerinden birisi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) hizmeti de verilecek olup hastalarımızın çevre illere sevkinin önüne geçilecek. Hastane içerisinde 27 yataklı anne oteline ilaveten 4 yataklı gebe oteli ve 5 yataklı anne uyum odası olacaktır. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımına ek olarak ilimizde ilk kez 12 yataklı kadın doğum erişkin yoğun bakım ünitesi de bulunacak."

- "150 yataklı hastanenin ihalesi yapıldı"

Öz, sağlık yatırımları kapsamında eski devlet hastanesinin 22 bin metrekare arsası üzerine inşa edilecek 150 yataklı hastanenin de ihalesinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhalesi yapılan hastanemiz tıpkı 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi gibi sahip olduğu deprem izolatörleri sayesinde deprem anında bile hizmet verebilecektir. Hastanede 68 poliklinik, 6 ameliyathane, 20 yetişkin ve yeni doğan yoğun bakımı, 8 diyaliz hasta yatağı, 3 doğum salonu, 6 yeşil poliklinik, 32 acil müşahede, 2 triyaj odası, 10 palyatif bakım yatağı, 3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası, 197 araç kapasiteli açık otopark bulunacak."

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