CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Adıyaman'da basınla buluştu:

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ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ülke genelinde belediyeleri gezdiklerini belirterek bu sayede ortada olan sorunları çözmede nasıl katkıda bulabileceklerinin çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Torun, beraberindeki bazı milletvekilleriyle partisinin Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, heyet olarak bugüne kadar Türkiye'deki belediyelerin üçte ikisini ziyaret ettiklerini ifade etti.

Belediyelerle bir araya gelerek çözümler ürettiklerini anlatan Torun, "Ortada olan sorunları çözmede nasıl katkıda bulunuruz, bunların çalışmalarını yaptık. Bütün belediyelerimizi, illerimizi ve ilçelerimizi bu anlamda ziyaret ediyoruz. Çok olağan üstü ve kıymetli bir dönemden geçiyoruz, inşallah hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde de aşacağız." dedi.

Adıyaman'daki sulama projelerinin yıllardır bitirilemediğini savunan Torun, "Yanı başında baraj olan Adıyaman'da hala susuz tarım yapılması bu iktidarın ayıbıdır. Adıyaman'da yaklaşık 152 bin hektar tarım alanı tapulaştırma bekliyor. Çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrikte sorunları var." diye konuştu.

Toplantıya, CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut, Abdurrahman Tutdere, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.





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