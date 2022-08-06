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Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

AA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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