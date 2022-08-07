ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı.
Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birimin bahçesinde park halinde bulunan atıl durumdaki ambulansta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, 2 ambulansta hasar oluştu.
Güvenlik kamerası kayıtlarında 4 çocuğun atıl durumdaki ambulansın içine girdikleri daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldıkları görülüyor.