HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Yavuz, Adıyaman'daki kabri başında anıldı.

Kahta ilçesindeki Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın yanı sıra partinin il ve ilçe başkanlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, yaptığı konuşmada, Yavuz'un insanlara hizmet gayesiyle bir hayat sürdüğünü kaydetti.

Mehmet Yavuz, partinin genel başkan yardımcılığı görevini sürdürürken 9 Ağustos 2019 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle vefat etmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.