Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör merkeze bağlı Boğazözü köyünde şarampole devrildi.

Kazada, Kenan ve Mustafa Taştan ile Sinan Akar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Taştan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taştan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Kenan Taştan ile Sinan Akar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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