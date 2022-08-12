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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 16,5 yıl hapis

AA

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 16,5 yıl hapis

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, evinde uyuşturucu ele geçirilen sanık 16 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık N.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası ve 37 bin 500 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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