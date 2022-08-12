Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Taşlıca köyünde su kuyusuna köpek yavrusu düştüğünü gören köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla kuyuya inerek köpeği kurtararak doğaya saldı.

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