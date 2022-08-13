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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Dağı'nda konser verildi

AA

Nemrut Dağı'nda konser verildi

ADIYAMAN (AA) - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler tarafından konser gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları kapsamında "Battaniyeni al gel, konser ve çorbalar bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler bir yandan konser dinlerken diğer yandan da ikram edilen sıcak çorbalarla yıldızları izleme imkanı yakaladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere, konserin ilgi gördüğünü söyledi.

Havanın soğuk olmasının konseri etkilemediğini kaydeden Çuhadar, "Burası 2 bin 150 metre rakıma sahip ve rüzgar var, hava soğuk ama ilgi çok yoğun. Nemrut Dağı sırlarla dolu bir yer. Halen içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bazı tezlere göre Kral l. Antiochos'un mezarı var. Burada, yaklaşık 500 kişi var şu an. Ben etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. " dedi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın da Nemrut Dağı'nın önemini anlattı.

Nemrut Dağı'nın açık hava müzesi olduğunu belirten Aydın, "Muhteşem bir atmosfer ile muhteşem bir sunum yapıldı. Kralların tahtında, krallara layık bir dinletiyi hep birlikte dinleme imkanı bulduk. Bizi 2 bin yıl öncesine götürdü. Tarihin yazıldığı yerde, tarihi adeta yeniden yaşamış olduk. Bu gece konseri dinlerken yıldızlar geçidini de izliyoruz. Aslanlı horoskop tarihte bilinen ilk yıldız haritasıdır ve oda Nemrut'tadır. Şu an onun figürü de burada. Bu gece onu da burada yaşıyoruz ve dünyada ender rastlanan bir mekan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki mekanda bu gece yerli ve yabancı turistlerle güzel bir gece yaşadık." dedi.

- Katılımcıların yorumları

Turistlerden Serap Kaçar, etkinliğin güzel geçtiğini söyleyerek, "İlk defa Nemrut Dağı'na çıktım. Yorucuydu ama buna değdi. Bir yandan konseri dinlerken diğer yandan diğer etkinlikler, etkileyici bir gece oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçilerden Mehmet Genç, Kilis'ten geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya ilk defa geldim. Çok beğendim. Buranın harika bir doğası, güzel bir havası var. Farklı farklı insanlarla aynı havayı soluyorsunuz. Güneşin doğuşunu da izleyip buradan ayrılacağım."

Ziyaretçilerden Firdevs Genç de zorlu bir yürüyüş olduğunu belirterek, "Kaç defa inmeyi düşündüm ama olsun yine de devam ettim. Burası çok etkileyici, iyi ki geldim. Bu heykelleri görmek, incelemek ve güneşin doğuşunu görmek çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.



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