Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 1200 sülün salındı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya 1200 sülün bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi amacıyla Samsun'daki üretim çiftliğinden getirilen sülünler, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programda, Çelik köyü İstasyon Mezrası Sazlık mevkisinde 125 sülün doğaya salındı.

Programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Er ve Çelik köyü muhtarı Mürsel Ünal katıldı.

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