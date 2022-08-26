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Adıyaman'da yetiştirilen peygamber üzümünde 70 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Adıyaman'da yetiştirilen peygamber üzümünde 70 bin ton rekolte bekleniyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Besni ile Gölbaşı ilçelerinde yetiştirilen ve "peygamber üzümü" olarak da bilinen coğrafi işaret tescilli Besni üzümünde bu sezon yüksek verim bekleniyor.

Ağustos ayında hasadı yapılan Besni üzümü için tarlada mesai sabah erken saatlerde başlıyor. Bağda işçiler tarafından makasla kesilen salkımlar tezgahlara getiriliyor.

Burada salkımdan ayrılan ve çürüğü temizlenen üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında 5-7 gün süreyle kurumaya bırakılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentte bu yılki meyve üretiminin diğer yıllardan daha verimli olduğunu söyledi.

Adıyaman'da bağcılığın çok kadim olduğunu, 110 bin dekar alanda üretim yapıldığını ifade eden Kıyas, üzümlerin bir kısmının sofralık, bir kısmının da kurutmalık olarak üretildiğini dile getirdi.

Dünyaya mal olmuş peygamber üzümünün daha çok Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetiştirildiğini, ortalama verimin de 35 bin ton olduğunu belirten Kıyas, "Peygamber üzümü, iri, kurutmalığa uygun olması nedeniyle piyasada rağbet görüyor. Bu yıl rekolte yüksek. Yaklaşık 70 bin ton peygamber üzümü beklemekteyiz." diye konuştu.

Üreticilerden Cafer Ulakçı da bağcılığın meşakkatli olduğunu, toplandıktan sonra üzümlerin işçiler tarafından tek tek salkımlarından ayrıldığını anlattı. Ulakçı, "Bunları zeytinyağıyla yağlayıp kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 6 gün güneşte kaldıktan sonra satışa hazır hale geliyor. Tüccarlar gelip buradan ürünleri alıp kendi işletmelerinde satıyor." dedi.

Bağlarda çalışmak için Gaziantep'in Araban ilçesinden gelen Ömer Kaya da "Kayısı, pamuk, sarımsak, üzüm ve çeşitli ara işlere gidiyoruz, ailemle geçimimizi bu yönde sağlıyoruz. Sabah 07.00 gibi mesaimiz başlıyor, 17.00'de bırakıyoruz. Tarlada üzümleri toplayıp burada tezgahlara getiriyoruz, taneleri seçip güneşte kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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